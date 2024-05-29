الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال الميناء 12 سفينة ومغادرة 14 أخرى خلال 24 ساعة، ووصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة. 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41792 طنا تشمل 200 طن رمل معبأ و242 طن رمل صب و6050 طن يوريا و3100 طن مولاس و4150 طن بودرة جبس و4500 طن علف بنجر و23550 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42610 طن تشمل 10000 طن قمح و5850 طن ذرة و5100 طن حديد و1026 طن خشب زان و6602 طن خردة و9000 طن سكر و5032 طن ابلاكاش.

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ميناء دمياط يتعامل مع 12 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 477 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3553 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 21741 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 203518 طنًا.

كما غادرت 4 قطار بحمولة إجمالية 4773 طن قمح متجهة إلى صوامع  القليوبية وكوم أبو راضي، وقطار بعد أن فرغ 21 حاوية 40 قدما، قادم من ميناء أكتوبر الجاف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6188 حركة.

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وزير النقل يتابع انطلاق أول أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري

من جهة أخرى، تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إجراءات سفر أول فوج من حجاج بيت الله الحرام على متن العبارة آيلة وعلى متنها 128 حاج و3 باص، حيث وجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، ورفع درجة الاستعداد بصالات السفر والوصول من (نظافة، تكيفات، إذاعة، شاشات، كاميرات)، وتجهيز الصالات بخدمات الإذاعة، وصور خاصة بمناسك الحج بالشاشات، ونظافة الميناء بالداخل والخارج، مع توفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين، بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات وانتظام عمل محطة التحلية لدفع المياه المطلوبة للميناء.

المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط حركة الوارد من البضائع العامة حركة الصادر من الحاويات 6 موانئ بحرية وزارة النقل

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