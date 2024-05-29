القبض على عنصر إجرامى بحوزته 1.5 كيلو حشيش و200 جرام شابو بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر من ضبط عنصر إجرامي بدائرة البندر وبحوزته كمية متنوعة جوهر الحشيش المخدر والشابو.

البداية بتلقي اللواء حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء عاطف أبوالوفاء مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط “ب.ع”، بدون عمل، ومقيم شارع أحمد عرابي دائرة قسم الأقصر، سابق اتهامه في 5 قضايا بين ضرب وتبديد، آخرها القضية رقم 1595 جنح قسم ثان الغردقة البحر الأحمر تبديد.

باتخاذ الإجراءات نجح ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر بقيادة رئيس المباحث، ومعاون أول، ومعاون القسم، في ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو و500 جرام، كمية من مسحوق الشابو المخدر وزنت 200 جرام، مبلغ مالي.

وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المخدرات بهدف الاتجار بها، المبلغ حصيلة تجارته الآثمة، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.