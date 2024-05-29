"القومي للترجمة" يحتفل بصدور كتاب "رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر"

يحتفل المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بصدور كتاب "رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر".

تفاصيل احتفالية القومي للترجمة برحلة الخير

تستقبل قاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة، في تمام الساعة 12 من ظهر يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو، بمقر المركز الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، بصدور النسخة الصوتية لكتاب، “رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر”

والكتاب الصادر عن المركز القومي للترجمة، من تأليف أحمد إبراهيم الشريف ومن ترجمة رضوى قطيط ومن تحرير إنجي عرفة، الأداء الصوتي لمروة وهدان ويارا حسونة وسوف يتم تكريم فريق العمل خلال الاحتفالية.

ويشارك في الندوة كل من: المؤرخ دكتور خلف الميري، الدكتورة ميري ميساك، الدكتور إسحاق عجبان، رانيا شرعان، أمجد حنا، أحمد بلال، أميرة السمني بالإضافة إلى مشاركة مؤسسة مصر المباركة.

وبحسب مؤلف الكتاب والصادر في نسخته الصوتية عن المركز القومي للترجمة، فإن: كتاب "رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر"، هو مشروع مهم له علاقة بهوية مصر وتاريخها ويلقى الضوء على جانب من حياة العائلة المقدسة، وجانب من دور مصر عبر الزمن، وقد تم تقديم هذا المشروع باللغتين العربية والإنجليزية،

ويتابع في هذا الكتاب بصورة سردية - أدبية الرحلة، حيث جاءت السيدة مريم العذراء والطفل المقدس ويوسف النجار فرارٌا من بطش الملك هيردوس وطافوا في ربوع مصر شمالا وجنوبًا حيث وجدوا الأمان والحياة المطمئنة".

وتحتفل الكنيسة المصرية في الأول من يونيو من كل عام بذكرى دخول السيدة مريم العذراء والسيد المسيح إلى مصر ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة.

جدير بالذكر أن الكتاب الصوتي متوفر كاملا باللغتين العربية والإنجليزية عبر تطبيق ساوند كلاود عبر الرابط

‏ https://on.soundcloud.com/2SWoiyHgk1S9oXsc9

كما تتوفر النسخة الورقية أيضًا بمنفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة، والكائن في ساحة دار الأويرا المصرية بأرض الجزيرة.