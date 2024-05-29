الأربعاء 29 مايو 2024
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فحوصات طبية للحجاج قبل السفر للسعودية.. لا غنى عنها

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفحوصات الطبية المطلوب إجراؤها من جانب المقبلين على أداء مناسك الحج، خلال موسم الحج لعام 2024.

وأوضحت الوزارة أن قائمة الفحوصات الطبية تشمل:

- صورة دم كاملة

- تحليل وظائف كلى

- تحليل وظائف كبد

- أشعة على الصدر

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وبدوره، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، ضرورة تلقى تطعيم الالتهاب السحائى قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام، أو أن تكون لدى الحاج شهادة سارية المفعول تثبت التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى ACYW135، حيث يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بالمحافظات.

أصحاب الأمراض المزمنة

أوصى عبدالغفار بأهمية تلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج، من خلال 160 مكتبًا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كل المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التى توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمى للوزارة.

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وخصصت وزارة الصحة والسكان عددًا من الخطوط الساخنة فى مكة والمدينة لتواصل الحجاج مع البعثة الطبية للحج، وذلك فى إطار التأكد من صحة وسلامة الحجاج أثناء أداء مناسك الحج خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

ونصحت الوزارة أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة استشارة الطبيب، للتأكد من استقرار الحالة الصحية ومراجعة المواعيد الخاصة بالعلاج، واصطحاب كمية وفيرة من العلاجات الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، خلال فترة الحج، فضلًا عن اصطحاب تقارير طبية توضح تفاصيل الحالة الصحية والأدوية وجرعاتها وأى تعليمات إضافية خاصة بالحالة الصحية، لمساعدة البعثة الطبية على متابعة الحالة الصحية للحجاج خلال فترة أداء مناسك الحج.

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