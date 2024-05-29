أليسون بيكر يتلقى عرضًا مُغريًا من أندية الدورى السعودى

يواصل الدوري السعودي بحثه عن صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونجح الدوري السعودي في إبرام صفقات مميزة والتعاقد مع نجوم كرة القدم، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي كريم بنزيما، السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز وغيرهم.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

أليسون بيكر على رادار الدورى السعودى

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن النجم البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، على رادار الدوري السعودي في الصيف المقبل.

وهو الأمر الذي أكده الصحفي الشهير نيكولا شيرا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن أليسون بيكر تلقى عرضًا مُغريًا من أحد الأندية السعودية -دون الإفصاح عن هوية النادي- لضمه لمدة 3 سنوات، مقابل حصوله على راتب ضخم.

الصحفى الشهير نيكولا شيرا

وحسب التقارير الصحفية، فإن أليسون بيكر يُعد محل اهتمام العديد من كبار الأندية السعودية، على رأسها ناديي اتحاد جدة والنصر.

وكان أليسون بيكر قد انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2018، قادمًا من روما الإيطالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للحارس البرازيلي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في يونيو 2027.

يذكر أن فريق ليفربول قد أنهى الموسم المنصرم 2023-2024، بالتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة، خلف كل من مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، وأرسنال صاحب الوصافة برصيد 97 و89 نقطة على التوالي.

كان نادي ليفربول قد أعلن تعاقده مع آرني سلوت، خلفًا للألماني يورجن كلوب، ليُصبح أول مدرب هولندي يتولى قيادة الريدز، ومن المقرر أن يبدأ أول موسم تحضيري له كمسئول عن الفريق في يوليو.