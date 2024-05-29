الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة العالمية: تسليم إمدادات طبية إلى شمال غزة منذ أسبوعين

إمدادات طبية
إمدادات طبية

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المنظمة سلمت إمدادات طبية إلى المستشفى الأهلي في غزة، وذلك في أول مهمة لها إلى شمال القطاع منذ 13 مايو الجاري.

وقال جيبريسوس - في تصريحات نقلتها قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأربعاء إنه في ظل استمرار الأعمال العدائية، فإن منظمة الصحة العالمية وشركاءها لا يزالون قادرين على الوصول إلى المستشفى الأهلي في مدينة غزة، مشيرا إلى أنه تم تسليم 15 ألف لتر من الوقود و14 من أسرة المستشفيات وأدوية تكفي لتغطية احتياجات 1500 شخص.

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بعثة المساعدات بشمال غزة

وأكد أن المستشفى الأهلي يخدم ضعف عدد الأشخاص المخصص له، كما أنه يفتقر إلى الإمدادات الجراحية الأساسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن إجراء أي عملية جراحية في المساء بسبب نقص الكوادر المتخصصة، لافتا إلى أن خمس سيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رافقت بعثة المساعدات إلى شمال غزة، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار.

من جانبه، قال القائم بأعمال مدير المستشفى الأهلي دكتور فضل نعيم، إن الوقود الذي تم استلامه من البعثة سيكفي لمدة عشرة أيام فقط، مشيرا إلى أنه رغم الحصول على 14 سريرا، إلا أن هناك حاجة إلى 100 سرير.

الصحة العالمية شمال غزة مدادات طبية مدينة غزة غزة

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