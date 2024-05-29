الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية الوفد: استهداف خيام النازحين انتهاك صارخ للقرارات والقوانين الدولية

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي

أدان الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ما تقوم به إسرائيل من مذابح من خلال استهداف خيام النازحين في رفح، واستمرار التوغل العسكري في المدينة المكتظة بالنازحين، وهو ما يُعد انتهاكا صارخا للقرارات والقوانين الدولية كافة، وتحديا سافرا لقرارات محكمة العدل الدولية، مؤكدا ضرورة وجود موقف جاد من جانب المجتمع الدولي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وصمة عار على جبين الإنسانية

وقال "الهضيبي"، إن  ما يحدث في رفح مشهد مرعب يجب ألا يمر مرور الكرام، لأنه سيظل وصمة عار على جبين الإنسانية، منتقدا موقف الولايات المتحدة الأمريكية  التي أعلنت دعمها لإسرائيل فيما تقوم به من جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، حيث أكدت أن إسرائيل لم تتخط بعد الخطوط الحمراء، متسائلا: ماذا بعد سقوط أكثر من 40 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال ؟! ، ماذا بعد قصف المستشفيات والخيام ومراكز الإيواء؟! ماذا تنتظر الولايات المتحدة حتى تعلن إدانتها لما تقوم به حليفتها في المنطقة؟

تعمد تعطيل كل الآليات الأممية لحفظ السلام 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة تتعمد تعطيل كافة الآليات الأممية لحفظ السلام والأمن العالمي من أجل إفساح المجال أمام إسرائيل للقيام بجرائم الإبادة التي تمارسها ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم، مطالبا بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية  بشأن إلزام إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح فوراً.

كما دعا النائب ياسر الهضيبي إلى ضرورة إجبار إسرائيل على فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني باعتباره نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية، مؤكدا أن ما يمر به الفلسطينيون في قطاع غزة من أصعب الجرائم التي ستظل نقطة مظلمة في التاريخ الإنسانى، في ظل الحصار والقصف والتجويع وغياب الرعاية الطبية.

الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد خيام النازحين في رفح خيام النازحين في رفح الفلسطينية برلمانية الوفد

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