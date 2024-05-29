الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بني سويف: إعداد خريطة لتمركز زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه تم إعداد خريطة لتمركز زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية على مستوى المحافظة، بهدف إتاحة المعلومات الدقيقة عن القطاع ولتحديد متطلبات كل موقع وإمكانية الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، والتي نفذتها الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

 

جاء ذلك ضمن الجهود المتواصلة للمحافظة للنهوض بالقطاع، وفي إطار الاستراتيجية الاقتصادية المحلية العامة الذي يمثل قطاع النباتات الطبية أحد القطاعات الواعدة والمستهدفة، لا سيما مع الميزات النسبية التي تمتلكها المحافظة في هذا المجال، واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالقطاع الذي يجلب العملة الأجنبية فضلا عن فرص العمل وإمكانية تحقيق سلسلة من القيمة المضافة.

 

وأشار المحافظ، إلى أن بني سويف تمثل من 45 إلى 65% من إجمالي صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية، وأنه يتم حاليًا تنفيذ خطوات جادة للبدء في إقامة مدينة  زراعية صناعية على مساحة 147 فدانًا، والتي حصلت على موافقة القيادة السياسية وتدعم الحكومة خروجها إلى حيز التنفيذ، فضلا عن المقومات التي تتمتع بها حاليًا محافظة بني سويف، وجعلتها قبلة للاستثمار، حيث تمتلك شبكة طرق نوعية تربط المحافظة ببعضها وتفتح لها آفاقًا نحو الموانئ، وكذا التكامل مع المحافظات المجاورة، بجانب المشروعات القومية الأخرى في الطاقة والإنتاج والصناعة، وتواجد كبريات المصانع والشركات العالمية على أرض بني سويف وغيرها من المقومات التي أصبحت موردًا  استثماريًا واعدًا.

 

وأضاف محافظ بنى سويف، أنه منذ 4 سنوات من الجهود المتواصلة لتنمية القطاع  بداية بإعداد خريطة طريق لمشروع النهوض بقطاع صناعة النباتات الطبية والعطرية، لتشمل كافة مكونات الصناعة من بداية الزراعة مرورا بالتصنيع وصولا لتصدير المنتج، تحت ماركة مسجلة باسم بنى سويف، وتم إعداد قاعدة بيانات بها كل تفاصيل هذا القطاع، والدراسة الاقتصادية بداية من حصر  المنتجات المطلوبة فى السوق العالمى، ودراسة مدى القدرة على تلبيتها، وكذلك وضع قائمة بأنواع النباتات والزراعات المطلوبة يسهل إطلاع المزارع عليها، والسعي المستمر لتحقيق التوافق مع  معايير واشتراطات السوق العالمى فى المنتجات والمحاصيل المستهدف تصديرها.

 

جاء ذلك خلال مناقشته لمستجدات الملف لفريق العمل المكلف بذلك، والذي يضم كل الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة، حيث ناقش نتائج التعامل مع المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع فى الوقت الراهن، وفى الفترة القادمة، خاصة مع التطور المطرد الذى تشهده هذه الصناعة عالميا، وعدد من الآليات لدعم منظومة الاستثمار الحالية فى مجال النباتات الطبية والعطرية بداية من تحسين جودة المنتج والمحصول الزراعى مرورًا بالمزارعين انتهاءً بالمصًنعين والوسطاء والمصدًرين، وذلك لتهيئة المنظومة الحالية لمرحلة التصنيع لمنتجات نهائية، وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

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