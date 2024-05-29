التحالف الوطني: تسليم 278 جهازًا تعويضيًا وسماعة طبية لغير القادرين في سوهاج

أكدت جمعية الأورمان أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أنها في إطار تقديم خدماتها في المجال الطبي لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم، سلمت 278 جهازًا تعويضيًا وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة سوهاج على مدار الفترة السابقة، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

جاء ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة المصرية إلى ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

وأوضح الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدًا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.

وتابع، أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أننا نشهد في العصر الحالي طفرة حقوقية غير مسبوقة في حقوق الإنسان، كما أصبح ذوي الإعاقة شركاء أساسيون في المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وحصولهم على حقهم فى التعليم والصحة.

وفي إطار متصل، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياة حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأشار إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في سوهاج وفي المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 15.700جهازًا تعويضيًا و6000 سماعة طبية.