مصرع شخص أسفل عجلات قطار منوف- كفرالزيات فى الغربية

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار منوف- كفرالزيات، اليوم الأربعاء، أثناء عبوره قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، في قرية الدلجمون بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة ملقاة على قضبان السكة الحديد في نطاق قرية الدلجمون بدائرة مركز كفرالزيات.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفرالزيات بقيادة الرائد أحمد شيحة إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال شهود العيان العثور على جثمان مسن في العقد السادس من العمر مصابة بتهشم بالرأس وكسر بالقدم اليسرى ومقيم بقرية دلبشان بدائرة المركز.

وتم عمل محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في القضية التي أمرت بوضع الجثة داخل مشرحة مستشفى كفرالزيات العام تحت تصرف النيابة.