أسماء الـ10 الأوائل بالشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على نسبة 100%، من إجمالي أوائل المحافظة البالغ عددهم 10 طلاب.

وكانت أسماء الأوائل على مستوى المحافظة كالتالي عبدالله محمد حسين محمد مدرسة الشهداء الإعدادية، مارقل عصام سليمان مدرسة العاشر من رمضان، فاطمة عبدالرؤوف مدرسة الشهداء الإعدادية، حنين أحمد إبراهيم مدرسة الشهداء الإعدادية، حنين سامي عبد المنعم مدرسة الشهداء الإعدادية، شمس سيد حسن ضحاوي مدرسة بلاط الإعدادية، شروق فتحي أحمد مدرسة بلاط الإعدادية، أميرة مصطفي سيد مدرسة القلمون الإعدادية، عبدالرحمن عبد الهادي مدرسة المشتركة الإعدادية.

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

واعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024 بنسبة نجاح بلغت 95،5%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 4869 طالبا وطالبة نجح منهم 4757 طالبًا وتغيب 12 طالبًا.

وقدّم الزملوط التهنئة هاتفيًا لاثنين من الأوائل الحاصلين على نسبة 100%، من إجمالي أوائل المحافظة البالغ عددهم 10 طلاب متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق خلال المراحل التعليمية القادمة.

وأعرب محافظ الوادي الجديد، عن سعادته بهذا الإنجاز المميز، مُتمنيًا للجميع دوام النجاح والتفوق في المراحل التعليمية القادمة.

كما وعد محافظ الوادي الجديد، بتكريم أوائل المراحل التعليمية المختلفة، بما في ذلك أوائل الشهادة الإعدادية، في احتفالية خاصة تقيمها المحافظة تكريمًا لجهودهم وتفوقهم.

وانطلقت امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023_ 2024 بمحافظة الوادي الجديد 15 مايو الجاري بـ126 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، تضم 4870 طالبا وطالبة.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي انطلقت الأربعاء 15 مايو واستمرت حتى الثلاثاء 21 مايو 2024.