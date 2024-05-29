الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط طن لحوم ودواجن "فاسدة" وتحرير 271 محضرا تموينيا في المنوفية

جانب من الحملات
جانب من الحملات

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمنشآت التموينية وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للتحقق من جودة السلع المعروضة، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وشن حملات تفتيشية من خلال رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وعضوية جهاز حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط طن و١٠٠ كجم من  لحوم مذبوحة خارج المجازر ودواجن وأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه جرى تحرير 271 محضرا تموينيا متنوعا للمنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت بين 141 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، و130 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر، مضيفًا أنه من أهم المحاضر التي تم تحريرها محضر جنح مركز منوف ضد صاحب محل أعلاف لحوزته ما يقرب من 5 أطنان خليط زوائد مجهولة المصدر.

ووشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدي لحالات الغش التجاري واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لاتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية حملات تفتيشية عيد الأضحى محاضر تموينية

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