الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والأسواق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقرت أسعار الدواجن داخل السوق المصري وبشكل خاص الدواجن البيضاء، كما استقرت  أسعار البيض  في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 29 مايو 2024، وفقا لآخر تحديثات بورصة الدواجن ولمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

ورصد ضمن أسعار الطيور بعد الاستقرار الملحوظ بالبورصة، إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 70جنيهًا من المزارع ويصل للمستهلك بنحو 77 جنيها. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء في بورصة الدواجن

تعرض “الدستور”  للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاربعاء 29 مايو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 70 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ77 جينهًا.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي الاربعاء 29 مايو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 109لـ110 جنيها وتصل للمستهلك بـ120 جينهًا.

سعر كيلو الساسوالاربعاء 29 مايو 2024 في بورصة الدواجن 80 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ 90 جنيهات.

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

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سعر طبق البيض اليوم الاربعاء 29 مايو 2024

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم الاربعاء 29 مايو 2024 في بورصة الدواجن 135 جنيها ويصل للمستهلك و145 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض اليوم الاربعاء 29  مايو 2024 في بورصة الدواجن 120 جنيها ويصل للمستهلك الي 130 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم  الاربعاء 29  مايو 2024 في بورصة الدواجن 125 جنيها ويصل للمستهلك الي 130 جنيها.

أسعار البانيه اليوم 

وسجل سعر البانيه اليوم الاربعاء 29 مايو 220 جنيها وتصل للمستهلك 230 جنيهات.

أسعار الأوراك اليوم 

ووصل سعر  "الأوراك" اليوم الاربعاء 29 مايو 70 جنيها وتصل إلى المستهلك 90 جنيه.

وحل سعر "الصدور" اليوم الاربعاء 29 مايو 100 جنيها وتصل المستهلك 115 جنيها.

وسجل سعر الكبد والقوانص اليوم الاربعاء 29  مايو بين 80 إلى 90 جنيه للكيلو.

وسجل أسعار "الأجنحة" اليوم الاربعاء 29  مايو بـ55 جنيها وتصل المستهلك 60 جنيها.

وقدر سعر "الهياكل" اليوم الاربعاء 29  مايو بـ35 جنيها وتصل إلى المستهلك 40 جنيها.

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