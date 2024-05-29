حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق في أبوتيج وديروط بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة إشغالات وتعديات على حرم الطريق، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية.

شدد سعد على التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق والمخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين.



استمرار الحملات بمختلف المراكز والقري

وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على إلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.

أوضح أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق بمركزي ديروط وأبوتيج خلال حملات.

جاء ذلك بمشاركة محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد عبد الراضي، رئيس رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابهما، ومسئولي الإشغالات والتراخيص والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الإشغالات وشرطة المرافق، وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي.

استهدفت الحملات بعدد من شوارع ومناطق من بينها امتداد كل من شارع الجلاء وحتى محكمة أبوتيج، وطريق (أسيوط/سوهاج) الزراعي قبلي وامتداد شارع المطرانية وحتى ميدان أبو سعيدة ونهاية شارع أبو الحجاج بمدينة أبوتيج، فضلًا عن شوارع بورسعيد والمعلمين والجادوي والملك فيصل بمدينة ديروط.

أشار إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية، تيسيرًا لحركة المرور وسير المواطنين والحفاظ على حرم الطريق العام.

حملة اشغالات

حملة اشغالات

حملة اشغالات

حملة اشغالات

حملة اشغالات

حملة اشغالات

حملة اشغالات

حملة اشغالات