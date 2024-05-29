"مصر الخير" تنظم مائدة مستديرة لتعزيز دور المنظمات الأهلية في التنمية المستدامة

نظمت مؤسسة مصر الخير مائدة مستديرة بعنوان سبل تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي، ضمن فعاليات "مشروع تعزيز أدوار المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة والعمل المناخي" والممول من الاتحاد الاوربي ومشاركة عدد من الخبراء ومثلي الجهات المعنية.

وفي كلمته، أوضح الدكتور محمد ممدوح عبدالله، رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن المائدة المستديرة تستهدف مناقشة نتائج الدراسة الميدانية "سبل تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي" وتحليل شامل لواقع المنظمات الأهلية في مصر، بما في ذلك تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، والتحديات التي تواجه المنظمات الأهلية في مصر وتحليل اسهامات في التنمية المستدامة والعمل المناخي.

كما أوضح أن فهم واقع المنظمات الأهلية في مصر يعد أمرا بالغ الأهمية، حيث يسهم في تحليل التحديات التي تواجهها وفهم الفرص المتاحة لتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، مضيفًا أن هذه الدراسة محاولة لتسليط الضوء على هــذه المنظمات، وفهم دورها، والتحديات التي تواجهها، والخطط والتوجهات الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها لتعزيز وتطوير أدائها.

أوضح أن العديد من الدول ومنها مصر قامت بإطلاق رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي أطلقتها الأمم المتحدة في سبتمبر ٢٠١٥ وقــد تـم صياغة تلك الرؤى بشراكة الأطراف المحليــة المعنيــة بالتنمية ومنها منظمات المجتمع المدني، وقد تضمنت تلك الرؤية التأكيد علي أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في إنفاذ الأهداف العالمية للرؤية الوطنية لها.

أضاف: “تستهدف المائدة المستديرة أيضا إجراء حوار مجتمعي بين الأطراف المعنية بتطوير العمل الأهلي بقضية التنمية المستدامة والعمل المناخي للخروج بتوجيهات مستقبلية تهدف إلى تعزيز دور المنظمات الأهلية في التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتمكين الجمعيات الشريكة بمشروع تمكين مستدام من حيازة رؤية تنموية والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بأربع محافظات”.