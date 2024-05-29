ضبط المتهمين بسرقة مرشد سياحى فى مطار القاهرة

نجحت سلطات مطار القاهرة، في القبض على عاملين بإحدى الشركات، لاتهامهما بسرقة 1200 جنيه إسترليني من مرشد سياحي، عن طريق المغافلة.

وتمكنت السلطات الأمنية المختصة بالمطارمن ضبط المتهمين عن طريق تفريغ الكاميرات وبإجراء التحريات وجمع المعلومات.

كانت بداية الواقعة عندما تلقت سلطات المطار بلاغًا من مرشد سياحي من الأقصر، باختفاء ظرف يحتوي على 1200 جنيه إسترليني في شنطة اعتقد أن زوجته قد أخذتها واكتشفا تعرضهما للسرقة عقب عودتهما للفندق محل إقامتهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.