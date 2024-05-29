الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط المتهمين بسرقة مرشد سياحى فى مطار القاهرة

أرشيفية
أرشيفية

نجحت سلطات مطار القاهرة، في القبض على عاملين بإحدى الشركات، لاتهامهما بسرقة 1200 جنيه إسترليني من مرشد سياحي، عن طريق المغافلة.

وتمكنت السلطات الأمنية المختصة بالمطارمن ضبط المتهمين عن طريق تفريغ الكاميرات وبإجراء التحريات وجمع المعلومات.

كانت بداية الواقعة عندما تلقت سلطات المطار بلاغًا من مرشد سياحي من الأقصر، باختفاء ظرف يحتوي على 1200 جنيه إسترليني في شنطة اعتقد أن زوجته قد أخذتها واكتشفا تعرضهما للسرقة عقب عودتهما للفندق محل إقامتهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شركة فراند باك مطار القاهرة سرقة مرشد سياحي الأقصر النيابة

مواد متعلقة

قرار من النيابة ضد عصابة "سرقة الأجانب" بالإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

تحرك عاجل لتأمين عقار بعد سقوط أجزاء منه على كورنيش الإسكندرية

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة