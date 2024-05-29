الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 ⁩بالاسم ورقم الجلوس؟

طلاب
طلاب

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية ينتظرها الآلاف من  أولياء الأمور، ويتصدر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس مؤشرات البحث، وذلك عقب انتهاء الطلاب الأسبوع الماضي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني  بالمحافظة وانتظار إعلانها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 ⁩

وأكد مصدر لموقع "الدستور" أنه سيتم الانتهاء من تصحيح جميع أوراق امتحانات غدا الخميس، كما أكد انه سيتم اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2024، في الأسبوع القادم في غضون أيام قليله حتى يتم الانتهاء من رصد الدرجات الخاصه بنتيجة الشهادة الإعدادية. 

وبدأت مديرية التربية والتعليم بالاشراف على الكونترول لإعلان موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024 بالإسم ورقم الجلوس، حتى يتثنى للطلاب معرفة نتائجهم قبل بداية العام الدراسي في ظل متابعة مستمرة للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

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استمرار تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وتابع محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية مقار تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، والتي يتم العمل بها على قدم وساق، حيث يجري تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 82477 طالب وطالبة في جميع المواد.

وخلال المتابعة لمقار التقدير، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تحرِ الدقة والمراجعة لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مجاب عنها، ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات، قبل موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024 بالإسم ورقم الجلوس تحقيقًا لصالح جميع أبنائنا الطلاب.

موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024

ومن المقرر أن يكون الجدول الزمني الخاص بموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، أن ينتهي نهاية الأسبوع الحالي يوم الخميس تصحيح جميع المواد، ومن ثم يبدأ المختصون في رصد وتجميع الدرجات لمدة ثلاث أيام متتالية ويحدد بعدها موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024 بالإسم ورقم الجلوس.

وكان قد أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة انهت  اللجان في مواعيدها المقررة بإجمالى 401 لجنة لإستقبال 81 ألف و70 طالب وطالبة بنطاق المحافظة، لافتًا إلى أنه تمت المتابعة الدقيقة لتأمين وتسليم أوراق الأسئلة وإتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحفاظ على سرية الامتحانات، وكذا إتمام أعمال توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين والعمال على جميع اللجان لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

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