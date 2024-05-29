الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكشف على 1085 مريضًا فى قافلة طبية لـ"حياة كريمة" بالإسماعيلية

قافلة طبية
قافلة طبية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية بالبعالوة الصغرى بقرية أبوعاشور، التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

تفاصيل القافلة الطبية المجانية لحياة كريمة بالإسماعيلية 

استقبلت القافلة ١٠٨٥ حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد "بشارة" ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.

9 عيادات تخصصية في قافلة حياة كريمة 
من جانبها، أشارت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت ٩ عيادات تخصصية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة وجراحة مسالك والجلدية والأسنان وعيادة أنف وأذن وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم ١٠٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات، مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأكدت أنه تم استقبال ٤٩٧ مواطنًا في اليوم الأول للقافلة الطبية، بينما استقبلت القافلة الطبية في ثاني أيامها ٥٨٨ مواطنًا.

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