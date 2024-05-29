برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدقهلية الترم الثاني

يترقب أولياء امور طلاب الشهادة الاعدادية بفارغ الصبر إعلان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدقهلية

حيث يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بمحافظ الدقهلية عقب اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

و يتسائل أولياء الأمور عن موعد الإعلان الرسمى لنتيجة وطريقة الحصول عليك وخلال السطور القادمة تجيب الدستور عن تلك التساؤلات حيث خصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية رابط خاص للإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدقهلية فور اعتمادها من محافظ الدقهلية او التعرف على النتيجة من خلال المدارس.

حيث أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه يتم الآن العمل على تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية بمقار تصحيح وتقدير درجات أوراقهم والبالغ عددهم 110 الف طالب وطالبه موجها الشكر للمراقبين والملاحظين الذين بذلوا الجهد لتوفير سبل الراجه للطلاب خلال فترة الامتحانات ولجميع اعضاء لجان التصحيح والتقديرات الذين يعملوا الان لانهاء العدد الكبير من اوراق الطلاب تمهيدا لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدقهلية الترم الثاني فى اقرب وقت.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدقهلية

وأوضحت المديرية أنه سيتم إعلان النتيجة فى المدارس كما خصصت رابط لاعلان النتيجة عبر شبكة الانترنت من خلال هذا الرابط (هنا).

و شدد وكيل تعليم الدقهلية على ضرورة الدقة التامة خلال عملية التصحيح وتقدير الدرجات، لإعطاء كل طالب حقه مؤكدا أنه سيتم عمل اللازم لما فى صالح الطلاب خلال عملية التصحيح مؤكدا على ضرورة تحري الدقة والمراجعة لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مُجاب عنها ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات، تحقيقًا لصالح الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة بتوفير نماذج الإجابة لكل مادة مشيرا الى ان لجان التصحيح مستمرة فى اعمال جمع الدرجات للانتهاء من النتيجة واعلانها فى أسرع وقت.