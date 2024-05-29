الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمانة الشباب بالشعب الجمهوري تعقد اجتماعًا تنظيميًا لبحث خطة عملها

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، اجتماعًا تنظيميًا، برئاسة نشأت حته أمين أمانة الشباب المركزية، وحضور ومشاركة الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

تناول الاجتماع استعراض الخطة التنظيمية لأمانة الشباب المركزية بالحزب، والتي تضم الخطوط العريضة التي على أساسها سوف يقوم عمل الأمانة.

وخلال الاجتماع؛ ثمن نشأت حته الجهود المبذولة خلال الفترة الماضيه، موجهًا الجميع باستمرار البناء على النجاحات التي تحققت، وتكثيف العمل في ضوء الدعم “غير المحدود” من الحزب لأمانة الشباب المركزية.

كما أكدت النائبة إيلاريا سمير أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، على أن نجاح الأمانة يستند إلى التواجد الدائم والمستمر داخل التجمعات الشبابية، حيث أن التنوع في الأفكار هو المحرك لقدرة الأمانة على تقديم مشروع سياسي قادر على التنمية السياسية والخدمة المجتمعية.

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الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري

فيما عقدت الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، اجتماعًا تنظيميًا، مع أمناء المحافظات، وكذلك أمناء التنظيم بالمحافظات، برئاسة اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب- رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ومناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

وناقش الاجتماع تقييم أداء الفترة السابقة للأمانات فى المحافظات المختلفة، وخطة العمل المستقبلية للتواصل المباشر مع الشارع المصرى، والعمل الجاد من أجل تقديم خدمة حقيقية للمواطن.

وفي بداية الاجتماع، أشاد الأمين العام للحزب بجهود الأمناء وأمناء التنظيم بالمحافظات، وطالب أيضًا ببذل مزيد من الجهد واستمرار السعي للحفاظ علي النجاح السابق، وتحقيق مزيد من التقدم خلال الفترة القادمة.

كما أكد الأمين العام أيضًا على ضرورة الالتزام التنظيمي والحزبي من جانب جميع الأمناء وأعضاء الحزب، بالتوجيهات المركزية خلال الفترة المقبلة، لمواصلة العمل في ظل حالة الحراك التي يشهدها الحزب، في مختلف الاتجاهات التنظيمية والسياسية.

ومن جهتهم، أشاد الحضور بأهمية تلك اللقاءات، التي تناقش كافة الأمور التنظيمية والسياسية، في ظل حالة التقييم الدائمة للإشادة بمن أجاد، ومعالجة أوجه القصور إن وجدت، لتعزيز دور الحزب داخل المجتمع.

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