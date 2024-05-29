ماذا ينتظرنا في فترة التوقف الدولي؟

أيام قليلة وتبدأ فترة التوقف الدولي والتى ستشهد استكمال مباريات تصفيات قارة إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخبنا الوطني لخوض مباراتين في مشواره نحو المونديال ضد بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، لمواصلة صدارة مجموعته.

“الدستور” تستعرض أبرز المباريات في فترة التوقف الدولي.

تصفيات كأس العالم

يلعب منتخب مصر في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، ضد بوركينا فاسو الخميس، 6 يونيو في تمام الساعة العاشرة بالقاهرة، ثم يخرج لمواجهة غينيا بيساو، 10 يونيو، ضمن مباريات الجولة الرابعة، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي نفس إطار التصفيات يضرب منتخب غانا موعدًا قويًا مع منتخب مالي، بينما يلعب منتخب نيجير ضد جنوب إفريقيا.

انطلاقة اليورو

وتنطلق بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في 14 يوليو المقبل.

وسيكون يوم 14 يونيو الموافق الجمعة موعد لانطلاق البطولة، باللقاء الافتتاحي بين منتخب ألمانيا صاحب الأرض ونظيره الاسكتلندى في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، بينما يشهد السبت 15 يونيو قمة مباريات الجولة الأولى بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا في تمام الساعة السابعة.