آخر تطورات الأوضاع في السودان.. انتهاكات مستمرة للدعم السريع

شنت القوات المسحلة السودانية هجوما قويا على ميلشيا الدعم السريع في الخرطوم، وذلك ضمن آخر تطورات الأوضاع في السودان حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة في العاصمة الخرطوم وسط مخاوف من سقوط المزيد من الضحايا.

آخر تطورات الأوضاع في السودان.. الجيش يقصف الدعم السريع بالخرطوم

وشن سلاح الجو السوداني غارات جوية صباح اليوم على مواقع مليشيا الدعم السريع في مدينتي الخرطوم وبحري.

وضمن آخر تطورات الأوضاع في السودان، أعلنت لجان مقاومة كرري، أن ميلشيا الدعم السريع قصفا مركزا للنازحين في أم درمان.

وقالت لجان المقاومة كرري إن مليشيا الدعم السريع دائمًا ما تتفوق على سوء التوقعات، حيث قصفت المليشيا اليوم مركز لإيواء الفارين من ويلات الحرب بالثورة الحارة الثامنة، أودى ذلك بالعديد من الجرحى والقتلى نحتسبهم مع الشهداء.

وسبق وقصفت مليشيا الدعم السريع منذ يومين الأحياء السكنية بمحلية كرري، المأهولة بالمواطنين المدنيين، وتم نقل الكثير من المصابين لمستشفى النو.

آخر تطورات الأوضاع في السودان.. استنفار شعبي ضد الدعم السريع

كما تضمن آخر تطورات الأوضاع في السودان، عقد نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار اير أمس لقاءا مهما مع وفد اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم معلنا أن الاستنفار الشعبي قضية دستورية وقانونية مسموح بها في أي دولة اذا استدعت الضرورة مشيرًا إلى أن الاستنفار لم يبدأ في السودان.

وقال عقار إنه يدعم تسليح المواطنين بطريقة مشروعة ومنظمة تحت اشراف الدولة وأن يخضع للقوانين والمحاسبة وسيتم اجازة لائحة الاستنفار في مجلس السيادة خلال الاجتماع المقبل.

من جهته أوضح وفد المقاومة الشعبية أن الغرض من الاستنفار هو دعم القوات المسلحة في معركتها ضد مليشيا الدعم السريع ومواجهة التمرد وأن مهمة اللجنة الرئيسية إسناد القوات المسلحة السودانية وحماية الأحياء والقرى وتقديم الإسناد المدني لإصلاح الخراب الذي سببه تمرد الدعم السريع.

اجتماع القوى السياسية في مصر

وسياسيا، أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني، ترحيبهم بدعوة مصر لاستضافة مؤتمر لكافة أطياف القِوى السياسية السودانية نهاية يونيو المقبل.

وقال حاتم السر المستشار السياسي للميرغني في تصريحات صحيفة أمس، أن المبادرة المصرية مهمة للغاية فهي تدعم أن يكون الحل لأزمة السودان سوداني خالص ويشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة.