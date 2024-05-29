الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلي يفتح خطوط إتصالات مع "كاف" لمعرفة موعد ومكان السوبر الإفريقي

كأس السوبر الإفريقي
كأس السوبر الإفريقي

كشف الإعلامى محمد الليثي، عن فتح مسئولي النادي الأهلي خط إتصالات (ودية) مع نظرائهم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد ومكان مباراة كأس السوبر الإفريقي.

تضارب المواعيد يدفع الأهلي للتواصل مع "كاف"

وأوضح محمد الليثي خلال تقديمه برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا:" لم يُعلن الكاف حتى الآن بشكل رسمي عن موعد أو مكان كأس السوبر الإفريقي".

وأضاف: "هناك تقارير إعلامية أشارت خلال اليومين الماضيين إلى أن البطولة ستقام خلال الفترة من 25 يونيو المقبل وحتى يوم 30 من الشهر ذاته، حسبما حدد كاف"، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن السوبر سيُقام في سبتمبر المقبل".

وأشار "الليثي" إلى وجود تقارير أخرى، ألمحت إلى إمكانية إقامة السوبر خلال سبتمبر المقبل، وهو ما دفع مسئولو الأهلي للاستفسار بشكل ودي من الكاف عن موعد ومكان البطولة، التي خسرها الأحمر العام الماضي أمام إتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء الذي أُقيم بالمملكة العربية السعودية. 

ويلتقي الأهلي الذي توّج مؤخرًا بدوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب 1/0، مع الزمالك المتوج أيضًا بلقب كأس الكونفيدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي، ذهابا والهزيمة خارج الديار بهدفين مقابل هدف، والفوز إيابًا بالقاهرة بهدف نظيف.

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