موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بشمال سيناء

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عن خدمة جديدة تقدم لكل طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام مقدمة من لجنة النظام والمراقبة “الكنترول”، مضيفا بأنه سوف تصلكم رسائل بنتائج امتحاناتكم على الواتساب المسجل على أرقام الهواتف المسجل لدينا لكل طالب أو ولي أمر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه كذلك رسائل تهنئة للطلبة الأوائل من المحافظ، ووكيل الوزارة، مشيرًا إلى أنه تقرر عقد مؤتمر اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية المحلية 2024، وإعلان محافظ شمال سيناء أسماء العشرة الأوائل غدا الخميس الساعة الثامنة صباحا بديوان المحافظة بحضور بعض الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح رضوان، أن المراجعات النهائية لأعمال التصحيح والكنترول للشهادة الإعدادية تجرى تمهيدًا لاعتماد النتيجة من المحافظ، مشيدًا بالجهد المبذول من المصححين والمراجعين تحت إشراف موجهي العموم.

وأشار، إلى أنه يتم مراجعة جميع جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لضمان إعطاء كل طالب حقه، مع تحسين الرصد الإلكتروني للدرجات لضمان النظام والدقة.

وتصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس قائمة بحث قطاع كبير من المصريين خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع بدء إعلان المديريات التعليمية اعتماد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي، وشهادة إتمام التعليم الأساسي في مصر.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، يتم تحديده من قبل المديريات التعليمية، وفقا لانتهاء أعمال التصحيح وتجهيز النتائج بها.

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2023-2024 سيتم إعلانها في كل محافظة بشكل منفصل، بعد اعتمادها رسميا من المحافظ بكل مديرية تعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المحافظات

ويمكن الاستعلام عن نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي لجميع الطلاب في جميع المحافظات برقم الجلوس، إلكترونيا فور انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات بها، واعتمادها رسميا، من خلال روابط مواقع المديريات التعليمية التالية:-