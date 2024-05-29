محافظ قنا يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش النيل

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، سير العمل بمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، والذى يتم تنفيذه على مساحة 79 ألفًا و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق.

رافق المحافظ نائبه الدكتور حازم عمر، وحسام حمودة السكرتير العام، وسامح بدراوي مدير مديرية الإسكان والمرافق، والمهندس وليد أبوالعباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفون على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جهته، أوضح محافظ قنا أن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إداريًا ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة بلغت 54%، كما تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبة بلغت 100%، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية (خط الانحدار الرئيسي) بنسبة 100%، ونسبة تنفيذ المبني الإداري 35%، وبلغت نسبة تنفيذ دورات المياه العامة 78%، وبلغت نسبة تنفيذ الأكشاك الخرسانية 70%، وبلغت نسبة تنفيذ مبني الكافتيريا 79%، وبلغت نسبة تنفيذ مبني المطاعم 80%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل لإجمالي 92 خازوق 82%.

وأضاف الداودي أن مشروع تطوير الكورنيش يأتي استمرارًا لجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهى للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كل وسائل الترفيه والراحة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.