الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه

اتجار فى النقد الاجنبي
اتجار فى النقد الاجنبي

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 12 مليون  جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

اجهزة الامن وزارة الداخلية النقد الأجنبي المضاربة بأسعار العملات الاقتصاد القومي

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