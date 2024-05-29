الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

طلاب
طلاب

يبحث طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة عن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2024 بعد أن تم الإعلان من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن انتهاء عمليات التصحيح وبدء مرحلة المراجعة، وهو ما يسبق اعتماد النتائج رسميًا من قبل المحافظ.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2024

ومن المتوقع أن تعلن المديرية نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي في الساعات القادمة، بعد الانتهاء من عمليات المراجعة وإعداد الكشوف النهائية بشكل كامل، وبعد أن يتم اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بشمال سيناء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فى جميع المحافظات.. موعد الإعلان رسميًا

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس

مدير "تعليم الجيزة" يكشف تفاصيل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2024

سيتم نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم، وهو الموقع الرسمي المعتمد من قبل الوزارة لنشر نتائج طلاب الشهادة الإعدادية.

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي من جميع المحافظات المصرية استخراج نتائجهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2024 وباتباع الخطوات التالية:

  • فتح رابط موقع وزارة التربية والتعليم عبر الضغط هنا.
  • تحديد أيقونة "نتائج الامتحانات".
  • اختيار "نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني".
  • كتابة رقم جلوس الطالب.
  • الضغط على أيقونة "استعلام" لعرض النتيجة.

أقرأ أيضا:

ترقبوا.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني ورابط الحصول عليها

رابط رسمي| نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد تفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024، وذلك في عدد من اللجان بمدرسة عبدالله بن رواحة الإعدادية للبنات التابعة لإدارة الوراق التعليمية، ومدرسة الأبطال للتعليم الأساسي للبنين في قرية صقيل التابعة لإدارة أوسيم التعليمية. هدف الزيارة كان الاطلاع على الإجراءات المتخذة لضمان توفر بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن حوالي 191،068 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات هذا العام في 697 لجنة على مستوى المحافظة. وأكد أنه تم الاستعداد لاستقبال العملية الامتحانية من خلال توفير وسائل التهوية والإضاءة اللازمة داخل اللجان، وإجراء الصيانات البسيطة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2024 الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة

مواد متعلقة

ترقبوا.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني ورابط الحصول عليها

رابط رسمي| نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة 2024

الأكثر قراءة

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

دماء الضحايا تطارد نتنياهو وزعماء المعارضة يخططون للإطاحة به.. ماذا يحدث داخل الاحتلال؟

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة