رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

يبحث طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة عن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2024 بعد أن تم الإعلان من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن انتهاء عمليات التصحيح وبدء مرحلة المراجعة، وهو ما يسبق اعتماد النتائج رسميًا من قبل المحافظ.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2024

ومن المتوقع أن تعلن المديرية نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي في الساعات القادمة، بعد الانتهاء من عمليات المراجعة وإعداد الكشوف النهائية بشكل كامل، وبعد أن يتم اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2024

سيتم نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم، وهو الموقع الرسمي المعتمد من قبل الوزارة لنشر نتائج طلاب الشهادة الإعدادية.

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي من جميع المحافظات المصرية استخراج نتائجهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2024 وباتباع الخطوات التالية:

فتح رابط موقع وزارة التربية والتعليم عبر الضغط هنا.

تحديد أيقونة "نتائج الامتحانات".

اختيار "نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني".

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على أيقونة "استعلام" لعرض النتيجة.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد تفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024، وذلك في عدد من اللجان بمدرسة عبدالله بن رواحة الإعدادية للبنات التابعة لإدارة الوراق التعليمية، ومدرسة الأبطال للتعليم الأساسي للبنين في قرية صقيل التابعة لإدارة أوسيم التعليمية. هدف الزيارة كان الاطلاع على الإجراءات المتخذة لضمان توفر بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن حوالي 191،068 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات هذا العام في 697 لجنة على مستوى المحافظة. وأكد أنه تم الاستعداد لاستقبال العملية الامتحانية من خلال توفير وسائل التهوية والإضاءة اللازمة داخل اللجان، وإجراء الصيانات البسيطة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.