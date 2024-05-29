الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 600 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

توريد القمح
توريد القمح

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن ارتفاع معدل توريد القمح المحلي إلى ٦٠٠٤١٢ طنا و٣٥٥ كيلو منذ بدء موسم التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي داخل ٥٨ موقعًا تخزينيًا بنطاق المحافظة.

وأثنى المحافظ على الجهد المبذول من الجهات المعنية وخاصة العاملين في مواقع التخزين والصوامع والشون بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمزارعين عند توريد القمح، بداية من مرحلة الفرز لمعرفة درجة النقاوة حتى التفريغ داخل مواقع التخزين.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكل أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها  في أجولة “جوت” سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية.

في سياق متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ  ٣٤٩٥١ فدانا حتى الآن، علما بأن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدانا، لافتًا إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وتعتبر محافظة الشرقية فى صدارة محافظات مصر التى تنتج القمح وتزرعه، وتحتل المحافظة المركز الأول فى زراعة وإنتاج القمح سنويا على مستوى محافظات مصر.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه قد تمت زيادة زراعة القمح بالمحافظة هذا العام بمقدار 14 ألف فدان على العام الماضى، مؤكدا أنه قد تمت زراعة 394 ألف فدان و149 بمحصول القمح هذا العام.

وأضاف أنه قد تم تشكيل لجان المرور الدوري والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة للحصول على أفضل إنتاجية.

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