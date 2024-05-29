المؤتمر: زيارة الرئيس السيسى الصين تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الصين ولقاءه الرئيس الصيني تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلدين وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

الرئيس السيسي ونظيره الصيني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى تطرق اللقاء بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني إلى تطورات الأوضاع في غزة، وتأكيد أن الرئيس السيسي يستغل كل المحافل واللقاءات الدولية لطرح القضية الفلسطينية، لدعمها ووقف إطلاق النار وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا ملحوظًا في جميع المجالات، خاصة لما تمثله القاهرة من أهمية في القارة الإفريقية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية، فالصين شريك تجارى مهم لمصر، والقيادة المصرية لديها حرص على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا وتدريب العمالة الماهرة في مختلف المجالات.

العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية على رأس أجندة قمة القاهرة بكين

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جينبينج، اليوم الأربعاء، مباحثات شاملة تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن تتناول القمة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض تكامل المبادرة الصينية الحزام والطريق مع جهود مصر التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة، فضلًا عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر وتشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لا سيما في مجالات توطين التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا الصينية، خاصةً في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الحكومة المصرية.