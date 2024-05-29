ما أهداف زيارة الرئيس السيسى للصين؟.. باحث بالمركز المصرى يجيب (فيديو)

قال محمد صبري، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة الصين، لها أهداف كثيرة خاصة في ظل الصراع في المنطقة، وأيضا تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وقال "صبري" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن مصر لها رؤية جيدة باعتراف جميع المؤسسات الدولية بأن هناك فرصا اقتصادية واعدة في مصر ستستفيد منها الصين، فهي تحاول أن تعزز علاقاتها في إفريقيا من خلال 3 محاور سياسية واقتصادية وثقافية.

وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن المحور السياسي يتمثل في أن مصر والصين يتفقان في موقفهما تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن حل هذا الصراع يأتي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح أن هناك أيضًا محورا اقتصاديا للزيارة، يتمثل في أن الصين تريد دخول بوابة إفريقيا، موضحا أنها تدرك أن مصر أنسب دولة لإنشاء علاقات تجارية مع دول إفريقيا كلها، لتميزها بالموقع الجغرافي وسيادتها الإقليمية، فضلا عن التوافق بين مصر والصين في رؤية البنية التحتية وتعزيز الطرق.

ومن المقرر أن تتناول القمة بين الرئيس السيسي، ونظيره الصيني، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض تكامل المبادرة الصينية الحزام والطريق مع جهود مصر التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة، فضلًا عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر وتشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لا سيما في مجالات توطين التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا الصينية، خاصةً في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الحكومة المصرية.