مفترق طرق.. جومانة مراد تروج لمسلسلها الجديد بأغنية لعمرو دياب

شوقت الفنانة جومانة مراد جمهورها بمسلسلها الجديد "مفترق طرق"، الذي روَّجت له عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، بصورة لها ومقطع أغنية للفنان عمرو دياب.

ونشرت "جومانة" عبر خاصية القصص القصيرة، صورة لها من شخصيتها في المسلسل، وأرفقتها بمقطع من أغنية "قمرين" للفنان عمرو دياب، وكتبت عليها play 2 june"" لتشوق جمهورها بالمسلسل المقرر عرضه في 2 يونيو عبر منصة شاهد.

مسلسل "مفترق طرق" من بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانة مراد، هدى المفتي، نهى عابدين.

يذكر أن مسلسل "مفترق طرق" حمل في البداية اسم "في مهب الريح"، وبدأ تصويره في يونيو 2022 واستمر لمدة 6 أشهر لينتهي في ديسمبر 2022، وتم تصوير جزء منه في دبي، وهو مأخوذ عن المسلسل الأجنبي The Good Wife ، الذي عرض عام 2009.