"السرب" يستحوذ على النصيب الأكبر.. قائمة إيرادات شباك التذاكر المصرى أمس

تصدر فيلم السرب، من بطولة النجم أحمد السقا، الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري متفوقًا على كل الأفلام، حيث جمع الفيلم أمس الثلاثاء إيرادات وصلت إلى 414،650 جنيه، محتلًا المركز الأول عن جدارة في قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري.

الفيلم يسرد أحداثًا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة"، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من: أحمد السقا، دياب، كريم فهمى، آسر ياسين، شريف منير محمود عبدالمغنى، مجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.



شقو

بينما حقق فيلم شقو لعمرو يوسف إيرادات بلغت قيمتها 252،485 جنيه، ليأتى فى المركز الثانى بعد السرب.

وفيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

فاصل من اللحظات اللذيذة

أما فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة فقد حقق إيرادات بلغت قيمتها 237،170 جنيه، ليحتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

بنقدر ظروفك

وجاء فى المركز الرابع فيلم بنقدر ظروفك من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم، محققًا إيرادات وصلت لـ40،584 جنيه.

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبوليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومدير مشروع سالم زعزع، ولاين بروديوسر إسراء علي، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

تاني تاني

بينما جاء في المركز الخامس فيلم تاني تاني، من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وأحمد آدم، محققًا إيرادات بلغت 32،855 جنيه.

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي.

عالماشي

ويقبع فيلم عالماشى في المركز السادس والأخير، حيث حقق إيرادات بلغت 16،967 جنيه.

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، وإخراج محمد الخيبري.