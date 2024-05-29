الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنزال نصف مليون زريعة سمكية "بلطى" بنهر النيل في قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء إنزال نصف مليون زريعة سمكية من نوع البلطي في نهر النيل بمنطقة كورنيش النيل بمدينة قنا، وذلك في إطار حماية وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

جاء ذلك  بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس أسامة أحمد موسى مدير المفرخ السمكي بنجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إنه تم اليوم إنزال نصف مليون زريعة بلطي، من إجمالي 2 مليون زريعة سمكية من نوعى "البلطى ومبروك الحشائش" مُقرر إنزالها خلال هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن أسماك البلطى ومبروك الحشائش التي يتم إنزالهم بنهر النيل تتميز بالمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل، وبالتالي تساهم في تسهيل حركة المياه في مجرى النيل بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية، مؤكدا أن عملية إنزال الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، نظرًا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.

ومن جانبه، أشار المهندس جمال عبدالحكم، إلى أن المليوني زريعة سمكية التي يجرى إنزالهم في نهر النيل، تأتي ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التي يتبناها اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز، بهدف تغذية نهر النيل بملايين الأسماك الزريعة متعدد الأنواع للارتقاء بقطاع الثروة السمكية، واستكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا اشرف غريب الداودي

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