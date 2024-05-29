الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة أسيوط يتفقد امتحانات الدراسات العليا بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ جولة تفقدية لمتابعة أعمال  امتحانات نهاية العام للدراسات العليا للعام الجامعي 2023 /2024  بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية (دبلوم- ماجستير- دكتوراه)، بأقسام؛ البيولوجيا الجزيئية، والاحصاء الحيوي والمعلوماتية الحيوية التطبيقية، والبيوتكنولوجيا التطبيقية.


جاء ذلك بمشاركة الدكتور جمال بدر نائب رئيس جامعة اسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عبدالفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير عملية الإمتحانات، والتأكد من الإلتزام بتطبيق اللوائح المنظمة لها.


تطبيق المواصفات الفنية لورقة الامتحانات


واطمأن الدكتور المنشاوي، خلال جولته على انتظام الاختبارات؛ حرصًا من إدارة الجامعة على متابعة امتحانات نهاية العام؛ للتأكد من انتظامها، وانتظام أعضاء هيئة التدريس، والطلاب داخل اللجان، وحل أى مشكلات قد تعوق سير أعمال الاختبارات.


ووجه رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التى تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية، وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافى لكل امتحان.


وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بانتظام اللجان والتزامها الكامل بالتعليمات، والتوجيهات الامتحانية الصادرة عن الجامعة، والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية؛ مؤكدًا أن إدارة الجامعة تحرص على  توفير كافة سبل الراحة؛ والأمان، والدعم للطلاب اثناء آدائهم للإمتحانات، بمختلف الكليات؛ بما ينعكس على نجاح أعمال الإمتحانات وخروجها على النحو الأمثل.


وأوضح الدكتور جمال بدر نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ أن امتحانات الدراسات العليا هذا العام؛ يؤديها ما يقرب من (21035) طالب بمختلف كليات الجامعة؛ وسط اجواء من الهدوء والانضباط التام داخل اللجان، وفى ضوء الإلتزام بالمعايير الاساسية لوضع الإمتحانات، ومعايير الورقة الإمتحانية.


رافق رئيس جامعة أسيوط خلال الجولة، الدكتور عبدالحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، الدكتور علاء حامد وكيل معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة هبة عطية وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ميخائيل نظمي رئيس قسم البيولوجيا الجزيئية.

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الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط امتحانات نهاية العام للدراسات العليا بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الدكتور جمال بدر نائب رئيس جامعة اسيوط الدكتور عبدالحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم

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