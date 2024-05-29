الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كم يوم تبقي على عيد الأضحي المبارك؟ وعدد أيام الإجازة الرسمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عيد الأضحى، أو العيد الكبير، هو واحد من أهم المناسبات الدينية في مصر، يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم، وهو يحمل معانٍ دينية وثقافية عميقة، يشكل عيد الأضحى جزءًا مهمًا من النسيج الاجتماعي والثقافي المصري، حيث يتجلى فيه روح التضامن والتآزر بين الناس.

متى إجازة عيد الأضحى 1445؟

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 1445 هـ في مصر رسميًا يوم السبت 15 يونيو 2024، وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، أي بواقع 6 أيام.

السبت 15 يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

الأحد 16 يونيو: أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الإثنين 17 يونيو: ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

الثلاثاء 18 يونيو: ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء 19 يونيو: رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

الخميس 20 يونيو: خامس أيام عيد الأضحى المبارك.

كم يوم تبقي على عيد الأضحي المبارك؟

وبذلك يكون قد تبقي على عيد الاضحي المبارك عدد ١٧ يوما فقط لا غير.

ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى تخليدًا لقصة النبي إبراهيم عليه السلام واستعداده للتضحية بابنه إسماعيل تلبيةً لأمر الله. يُعد العيد فرصة لتعزيز الإيمان والتقوى من خلال الصلاة والذبح وتوزيع الأضاحي على الفقراء والمحتاجين، مما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل في المجتمع.

"الأضحية" محظورة فى شوارع الجيزة.. قائمة مجازر مجانية خلال عيد الأضحى

وزارة الزراعة تعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى

السكك الحديدية تعلن تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى

العد التنازلي.. كم تبقي على عيد الأضحي المبارك 2024-1445؟

الجوانب الاجتماعية والثقافية

عيد الأضحى في مصر ليس مجرد مناسبة دينية، بل هو أيضًا فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية والعائلية، يتجمع الأقارب والأصدقاء لتبادل التهاني والهدايا، ويتم تنظيم الولائم التي تحتوي على أشهى الأطعمة التقليدية مثل الفتة واللحوم المحمرة، هذا التجمع يعزز من العلاقات الأسرية ويقوي الروابط بين الأجيال المختلفة.

الأعمال الخيرية والتكافل الاجتماعي

إحدى أبرز مظاهر عيد الأضحى في مصر هى الأعمال الخيرية والتكافل الاجتماعي، يسعى الكثيرون إلى تقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين من خلال توزيع لحوم الأضاحي، والملابس، والهدايا، هذا الأمر يعزز من الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والتراحم بين أفراد المجتمع، ويخلق جوًا من الفرح والتعاون.

التحضير للعيد

تبدأ التحضيرات لعيد الأضحى قبل أيام من قدومه، حيث يقوم الناس بشراء الأضاحي وتنظيف المنازل وتجهيز الملابس الجديدة. الأسواق تزدحم بالمتسوقين الذين يشترون المستلزمات الضرورية، وهذا يشكل جزءًا من البهجة والاحتفالات التي تسبق العيد. تعد هذه التحضيرات جزءًا من التقاليد الثقافية التي يعتز بها المصريون.

دور الأطفال في العيد

للأطفال دور خاص في احتفالات عيد الأضحى، فهم ينتظرون العيد بفارغ الصبر من أجل الحصول على العيدية وارتداء الملابس الجديدة، يشارك الأطفال في زيارة الأقارب والأصدقاء، مما يغرس في نفوسهم قيم التواصل والمحبة منذ الصغر.

عيد الأضحى ليس مجرد مناسبة دينية في مصر، بل هو حدث يحمل أبعادًا اجتماعية وثقافية هامة. يعكس العيد روح التآزر والتكافل في المجتمع المصري، ويعزز من الروابط الأسرية والاجتماعية، من خلال الاحتفال بعيد الأضحى، يعبر المصريون عن قيمهم وتقاليدهم العريقة، مما يجعل هذا العيد مناسبة خاصة تحمل في طياتها الفرح والمعاني السامية.

كم يوم تبقي على عيد الأضحي المبارك عيد الأضحى المبارك الأضحى يوم تبقي على عيد العيد الكبير العيد متى اجازة عيد الأضحى 1445 وقفة عيد الاضحى المبارك

مواد متعلقة

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات

أماكن إقامة صلاة عيد الفطر 2024| مواعيد الصلاة فى بعض المحافظات

الحكومة تستعد للعيد.. رقابة على الأسواق فى إجازة "الفطر" وطوارئ فى الوزارات الخدمية

موعد نهاية رمضان 2024 واول ايام عيد الفطر المبارك

موعد عيد الفطر المبارك 2024 وتوقيت الصلاة في بعض المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2024.. وحكم صلاة أداء العيد وفقا لدار الإفتاء

موعد وقفة عيد الفطر 2024 فلكيا.. موعد صلاة العيد 2024

فضائل شهر رمضان فى ندوة دينية بأوقاف مطروح (صور)

الأكثر قراءة

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدراك ويب" ؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسي في الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة