الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج حشيش وأقراص مخدرة في الشرابية

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات عاطلًا لاتهامه بتجارة الحشيش والأقراص المخدرة في الشرابية.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بضبط " م. ن" وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة و14 قطعة حشيش بقصد الإتجار وتوزيعها على عملائه بمنطقة الشرابية.

على الفور تم إعداد كمين أمني لضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد تجارة الحشيش الشرابية

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