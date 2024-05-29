الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية: المنطقة التجارية واللوجستية الجديدة تكلفت 4 مليارات جنيه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، مشروع المنطقة التجارية واللوجستية الجديدة التي تقع على طريق رافد جمصة بنطاق مركز طلخا لمتابعة أعمال التنفيذ الجارية، والتي تنفذها وزارة التموين من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الاستثمارية الأجنبية.


جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، المحاسب السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، المهندس الدسوقي إبراهيم ممثل شركة مراكز الشركة المالكة للمشروع، والمهندسين المشرفين علي تنفيذ المشروع.


ووجه " المحافظ " بزيادة معدل التنفيذ داخل المشروع من خلال زيادة فرق العمل لتسليم المرحلة الأولي من المشروع في الموعد المحدد وهو الربع الأخير من العام الجاري 2024.


وأشار "المحافظ " إلى أن المنطقة اللوجستية تعتبر أول مول تجاري مفتوح بمنطقة الدلتا" مول المنصورة "ويتم تنفيذه طبقا لمعايير السلامة والصحة المهنية ويراعي المشروع كل الأبعاد البيئية ويلبي احتياجات مواطني الدقهلية.

 

 وأشار  "مختار" إلى أن هذا الصرح الاستثماري سيحدث نقلة نوعية بالمحافظة لما سيوفره من خدمات ترفيهية ولوجستية للمواطنين وفرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن الدقهلية كانت في احتياج إلى مثل هذا المشروع الترفيهي الخدمي.


وأوضح "المحافظ" أن المنطقة اللوجستية تقام علي مساحة 52 فدانا باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه وتتيح أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتسهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى.


وتابع: المشروع يتم تنفيذه علي مرحلتين ويضم مناطق ترفيهية وتعليمية وصحية، تشمل المرحلة الأولي مولات تجارية وسينمات وملاهي وأماكن ترفيهية، والثانية تضم مستشفي ومجمع مدارس وخدمات لوجستية.


وقال "المحافظ": من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال الربع الأخير من 2024 ودخولها الخدمة لتقديم كل الخدمات للمواطنين والانتهاء من المرحلة الثانية 2026.


وثمّن "مختار" جهود الدكتور علي المصيلحى وزير التموين علي دعمه الكامل للمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية للمواطنين وتلبية كا احتياجاتهم من السلع والمواد التموينية المختلفة.

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية جمصة طلخا

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