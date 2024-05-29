ردًا على مفاوضات الزمالك.. الأهلى يحسم تجديد عقد محمد الشناوى بعد معسكر المنتخب

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن آخر تطورات ملف التجديد لمحمد الشناوي، حارس مرمى نادي الأهلي.

وقال “الليثي” في تصريحات إذاعية، عبر شبكة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، صباح اليوم الأربعاء: مسئولو الأهلي يعقودن جلسة خاصة ومهمة مع الشناوي، عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني الذي انطلق، أمس الثلاثاء، استعداداً لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 في تصفيات مونديال 2026.

وأضاف: "الأهلي يرغب في تمديد عقد حارسه الدولي، لا سيما بعد إصابة الشناوي الأخيرة وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة جدا، التي كانت سببا رئيسيا في تأجيل حسم هذا الملف".

وأردف: "الشناوي طلب تأجيل حسم ملف تجديد عقده بعد إصابته، وبعدما تماثل للشفاء مؤخراً وبات جاهزاً للمشاركة في المباريات وانضم لمعسكر المنتخب، سيبدأ الأهلي قريباً التفاوض معه لتجديد عقده لمدة موسمين إضافيين".

وينتهي عقد محمد الشناوي في يونيو 2025 ويرغب الأهلي في تعديل عقد الحارس الدولي وتمديده لينتهي في يونيو 2027.

وأبدى محمد الليثى اندهاشة من الأنباء التي تناثرت مؤخراً وزعمت تفاوض الزمالك مع الحارس الدولي، قائلاً: "الشناوي مرتبط بعقد مع الأهلي ولا يمكن أن يرحل للزمالك.. هذه شائعات ساذجة".