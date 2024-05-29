خلاف حاد.. "ندتونجو" مدربًا مؤقتًا لمنتخب الكاميرون واستبعاد "بريس"

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين مارتن ندتونجو، مديرًا فنيًا مؤقتًا للمنتخب الأول، بدلًا من البلجيكي مارك بريس، والذي تم تعيينه حديثًا في المنصب ذاته.

وكان مارك بريس قد تولى مسئولية تدريب منتخب الكاميرون، في شهر أبريل الماضي، ولكن نشب خلافًا حادًا بينه وبين صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني.

الأمر الذي تسبب في اتخاذ قرار تعيين مارتن ندتونجو بدلًا من البلجيكي بشكل مؤقت، وذلك قبل تصفيات كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها في شهر يونيو المقبل.

كواليس صدام إيتو مع مدرب الكاميرون

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فيديو متداول للرئيس صامويل إيتو والمدرب البلجيكي مارك بريس، مؤكدة أن الأخير تم تعيينه في منصب المدير الفني من قِبل وزارة الرياضة في الكاميرون، على غير غبة إيتو.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن إيتو وجه الدعوة إلى مارك بريس لحضور "جلسة عمل" في مقر الاتحاد في مدينة ياوندي، وذلك استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026، ولكن الاتحاد الكاميروني رفض دخول عدد من أعضاء الطاقم المرافق للمدرب البلجيكي.

وظهر في الفيديو حالة من التوتر بشكل واضح بين الطرفين، إذ قال إيتو: "أنا الرئيس، إذا كنت تريد العمل معنا.. أليس كذلك؟ أنت مدرب لأنني عينتك، ولست مدربًا لأن شخصا آخر عينك".

وأضاف إيتو: "لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء، لذا ابق في هذا الاجتماع، إذا غادرت، فسأضطر إلى استجواب لجنتي التنفيذية".

ولكن غادر المدرب مارك بريس القاعة، بينما كان إيتو يُكرر جملته: "إذا غادرت، فإنك لن تعود أبدًا".

وبالفعل، دعا الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إلى اجتماع للجنة الطوارئ التي قررت إجراء التغيير، وتعيين مارتن ندتونجو بشكل مؤقت.

صدام مرتقب بين إيتو ووزارة الرياضة في الكاميرون

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى احتمالية وجود صدام مرتقب بين صامويل إيتو ووزارة الرياضة، التي تمسكت بتواجد مارك بريس في منصب المدير الفني حتى الآن رغم معارضة الاتحاد الكاميروني والتغيير المؤقت الذي حدث.

ونوّهت التقارير الصحفية، أن وزارة الرياضة في بعض الدول الإفريقية تقوم بالتدخل والقيام بمهمة تعيين مدرب المنتخب، في حال معاناة الاتحاد من أزمة مالية.

موعد مباراة منتخب الكاميرون المقبلة

ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة الرأس الأخضر، يوم 8 يونيو المقبل، ثم تسافر إلى أنجولا بعدها بثلاثة أيام، وذلك في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

واستهل المنتخب الكاميروني مشواره في التصفيات بالفوز على موريشيوس بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع منتخب ليبيا، بهدف لكل منهما.

ويحتل الكاميرون صدارة مجموعته، برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الرأس الأخضر، صاحب المركز الثاني.