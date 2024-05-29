الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استلام مليون و250 ألف ذريعة بلطى فى الدقهلية

ذريعة بلطي
ذريعة بلطي

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، استلام مليون و250 ألف ذريعة سمكية من أسماك البلطي، دعما من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لللواء الحسيني فرحات، رئيس الجهاز التنفيذي لحماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، لتقديمه الدعم الكامل للدقهلية لتنمية الثروة السمكية بها.

وفي هذا الصدد، قرر مختار تشكيل لجنة تضم في عضويتها عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار والأستاذ محمد حمص المشرف علي إدارة تطوير بحيرة المنزلة وتنمية الثروة السمكية، والأستاذ  فهمي علام مدير إدارة الثروة السمكية بالمحافظة، والمهندس محمد البساطي مدير منطقة الدقهلية فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمهندس إبراهيم طلعت مدير مكتب مصايد المنصورة التابع للجهاز وممثلا عن الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالمنصورة، والمقدم محمد مجدى مدير مسطحات ميت غمر، والأستاذ طارق على مسئول الثروة السمكية بميت غمر، وهانى الخواص ممثل مسطحات ميت غمر، وذلك للإشراف علي أعمال إلقاء الذريعة بفروع النيل بنطاق مدن الدقهلية لدعم وتنمية الثروة السمكية، حيث يتم العمل في إلقاء الذريعة المشار اليها في نطاق مدينة طلخا ومركز ومدينة المنصورة بقرية أويش الحجر ومركز ومدينة أجا بقرية ميت دمسيس.

من جهته، أوضح مدير إدارة الثروة السمكية بالدقهلية، أن الكمية المشار إليها تم إمداد المحافظة بها من خلال مفرخ صان الحجر بالشرقية ومفرخ المنزلة التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لإمداد محافظة الدقهلية بـ4 ملايين زريعة، 3 ملايين بلطي نيلي ومليون زريعة مبروكة، وصل منها مليون و250 ألف ذريعة كمرحلة أولى. 

وأكد محافظ الدقهلية أن ذلك يأتي في إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، مشيرا إلى أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو زيادة المخزونات السمكية، وتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز في تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية، لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضا خدمة الصيادين. 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية ذريعه سمكية حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية

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