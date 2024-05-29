الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عاطل بحوزته حشيش وشابو فى الأقصر

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت مديرية أمن الأقصر من القبض على عنصر إجرامي بدائرة البندر وبحوزته كمية متنوعة من جوهر الحشيش المخدر والشابو.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء عاطف أبوالوفاء، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، عن ضبط "ب.ع.ع"، 27 عامًا، بدون عمل، ومقيم في شارع أحمد عرابي بدائرة قسم الأقصر، سابق اتهامه في 5 قضايا ما بين ضرب وتبديد، آخرها القضية رقم 1595 جنح قسم ثان الغردقة البحر الأحمر "تبديد".


وعقب تقنين الإجراءات نجح ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر بقيادة الرائد أحمد جادو، رئيس المباحث، والرائد عاصم نور الدين، معاون أول، والنقيب فادي عبدالسلام، معاون القسم، في ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو و500 جرام، كمية من مسحوق الشابو المخدر وزنت  200 جرام، مبلغ مالي.


وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المخدرات بهدف الاتجار بها، المبلغ حصيلة تجارته الآثمة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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