"النعماني" يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج

انعقد مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بحضور الدكتور شرف الدين شاذلي مدير وحدة علاج اعضاء هيئة التدريس والدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وناديه ابو النجا مدير إدارة الوحده وأعضاء الصندوق من العمداء والأساتذة بالكليات المختلفة.

وأكد الدكتور حسان النعماني علي حرص الجامعة علي توفير الرعاية الصحية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، وذلك لتخفيف الأعباء التي يتحملها أعضاء هيئة التدريس من الإجراءات وأماكن الخدمات المتباعدة.

وأضاف أن المجلس ناقش الطلبات المقدمة من بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لصرف الادوية المطلوبة، ومستحقات إجراءهم بعض العمليات الجراحية سواء داخل المستشفي، وذلك طبقًا للائحة علاج أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلي أن فعاليات الجلسة رقم ٤٠ لاجتماع مجلس إدارة الصندوق تم خلالها الموافقة علي صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس عن العلاج خلال الشهر الماضي، كما تم مناقشة مقترح تعاقد الوحدة وتعاونها مع معهد الأورام بسوهاج لتقديم خدمه ورعاية طبيه وعلاجيه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما استضافت حاضنة مسار بجامعة سوهاج معرض الفنون التشكيلية والحرف البيئية المقام على هامش الملتقى الثقافي للشباب، والذي نظمته الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، والإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي بالتعاون مع الإدارة العامة لفرع ثقافة سوهاج.

وقال الدكتور حسان النعماني، علي أهمية تسليط الضوء على الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها واحدة من أسرع الصناعات نموًا في العالم، حيث أنه خيار إنمائئ مستدام يعتمد على مورد فريد ومتجدد هو الإبداع البشرى الذي يذخر به صعيد مصر، مؤكدًا علي أن الدولة المصرية قد أولت اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية والإبداعية كمصدر قوة للإقتصاد من خلال استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأشاد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال افتتاحه فعاليات المعرض بالمستوى الفني للمعروضات، وكذلك المنتجات التي عرضها رواد الأعمال من خريجين حاضنة مسار، موضحًا بأن الصناعات الإبداعية والثقافية هي مصدر رئيسى لإنتاج القوى الناعمة لأى دولة، حيث تعتمد على توفر رأس مال بشرى مُبدع قادر على التطوير والتحديث والابتكار.

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار بالجامعة، أن اهتمام الحاضنة بالصناعات الثقافية والإبداعية يعود إلى دورها كموجه للمعرفة الاقتصادية وميسر للصناعات اليدوية الفنية والمشروعات الريادية، والذي تسعى حاضنة أعمال مسار إلى استكماله مع أبنائها كمسئولية مجتمعية من خلال خلق شراكات مع كافة الروافد المؤسسية، وعلى رأسها وزارة الثقافة سعيًا لتنمية الذائقة الفنية لرواد الأعمال لخلق ميزة تنافسية وطاقة إبداع لقطاعات الاقتصاد الموازى بمحافظة سوهاج.