بوريل: الحرب فى غزة هى القضية الأخلاقية الأكبر

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن ما يحدث في الشرق الأوسط يضعنا أمام اختبار النظام العالمي القائم على القواعد والمؤسسات.

وتابع، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن نظام الأمم المتحدة مشلول بسبب حق النقض، وهو ما يؤدي لاستمرار الصراعات، لافتًا إلى أن الحرب في غزة هي القضية الأخلاقية الأكبر وقرارات العدل الدولية ملزمة.

وأضاف، أن حق النقض يعطل عمل النظام الأممي، وهو ما يؤدي إلى استمرار الصراعات، ولا يمكن تبرير الكارثة الإنسانية المروعة التي تحدث في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المنطقة تعاني دوامة عنف هى الأسوأ منذ عقود في ظل مخاطر التصعيد الإقليمي.