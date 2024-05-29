قمة مصر للأفضل تختار نيفين عبدالخالق ضمن أبرز 50 سيدة تأثيرا بمجتمعات الأعمال

اختارت الدورة التاسعة لقمة مصر للأفضل التي ستعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، يونيو المقبل، الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، ضمن أبرز 50 سيدة تأثيرًا في مجتمعات الأعمال لعام 2023.

وجاء اختيار قائمة الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا اعتمادا علي نتائج القمة التي تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية، ووكالة إكسلانت للعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض، التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبالتعاون مع منتدى الخمسين سيدة ووفق معايير ترتكز على حجم النشاط والإنجاز اللذين قدمتهما المكرمات للدولة وعلى صعيد الحياة العامة خلال العام الماضي المليء بالتحديات.

والدكتورة نيفين عبد الخالق الوحيدة الحاصلة علي Charter Manager Certificate من بريطانيا، والعنصر النسائي الوحيدة التي انضمت للدورة الحالية لمجلس ادارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التنمية المستدامة بالجمعية، كما تشغل حاليا منصب عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية ورئيس المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة المدرج رسميا ضمن فعاليات اليوم العالمي للبيئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

قادت نيفين عبد الخالق مشاريع لتدريب الشباب على معايير مهن البناء والتشييد بشكل يؤهلهم للعمل في صناعة البناء والتشييد في مصر وخارج مصر، وقادت حملة للقضاء شلل الأطفال٬ كما قادت مشاريع توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة في محافظة قنا والأقصر وبني سويف.

وأسست مبادرة من الجامعة إلي العمل عام ٢٠١٠ لتأهيل شباب المهندسين من طلاب الهندسة بالجامعات المصرية لسوق العمل الهندسي في مصر وخارجها التي تطورت وأصبحت برنامجًا يضم طلاب انحاء العالم.

جدير بالذكر، أن قمة مصر للأفضل تشهد في دورتها التاسعة تكريم 100 شركة في السوق المصرية وأبرز 50 سيدة تأثيرا في مجتمعات الأعمال، والاحتفاء بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية، وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين وصانعي السياسات، بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات.

وتنعقد الدورة الجديدة للقمة تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات»، إذ استطاعت العديد من الشركات والشخصيات تحقيق نجاحات استثنائية خلال العام الماضي، رغم تحديات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول ومنها الاقتصاد المصري، وأصبحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة، كما تمكنت من إعادة تعريف نفسها في القطاعات الاقتصادية، كلاعبين رئيسيين يمتلكون القدرة على دفع النمو المستدام وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.

وتركز مناقشات القمة هذا العام على مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء التغيرات الجوهرية التي طرأت على الاقتصاد العالمي، بواقع يشير إلى ضرورة طرح أفكار جديدة للاستثمار تتلاءم مع المتغيرات الجديدة وتطور أساليب الإنتاج، والتقدم المذهل في اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، وما يترتب على ذلك من تغير كبير في هيكل التوظيف حول العالم، فضلًا عن تحديات أمام الاقتصادات الإنتاجية التي تعتمد على أساليب تقليدية.

وتعد «قمة مصر للأفضل»، واحدة من أبرز الفعاليات التي تحتفى سنويًا بالناجحين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، وانطلقت أولى فعالياتها في 2015 وتنعقد سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وتشهد مشاركة لفيف من الوزراء والمسؤولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة في مصر.