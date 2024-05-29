الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يونيسف: لا مكان آمنًا فى قطاع غزة ونؤكد ضرورة تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة مؤكدًا ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.

وفي وقت سابق قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن إمدادات الوقود لا تزال منخفضة جدًا، مؤكدةً أن قطاع غزة يحتاج إلى ممرات آمنة لوصول العاملين في المجال الإنساني.

الغارات العنيفة التى تنفذها الطائرات طالت مختلف محافظات القطاع

في المقابل، قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن العدوان الإسرائيلي ما زال متصاعدا على قطاع غزة، والغارات العنيفة التي تنفذها الطائرات طالت مختلف محافظات القطاع، آخرها كانت باتجاه مدينة رفح، وترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف باتجاه الأحياء الشرقية من هذه المدينة، بالإضافة إلى مخيم البرازيل والشابورة ومخيم يبنى، والتي تقع في وسط مدينة رفح.

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف العنيف والكثيف دمر المنازل والطرقات والشوارع في هذه المدينة، وما زالت الأطراف الغربية من مدينة رفح، والمطلة على ساحل البحر، تتعرض هي الأخرى إلى إطلاق نيران من قذائف من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تجوب قبالة شواطئ قطاع غزة، وكذلك للنيران من المروحيات الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق نيرانها باتجاه غرب مدينة رفح.

يونيسف قطاع غزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة رفح إسرائيل

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