بـ إطلالة بدوية.. أسماء جلال تكشف عن ملامح شخصيتها فى "اللعب مع العيال"

كشفت الفنانة أسماء جلال عن ملامح شخصيتها في فيلم "اللعب مع العيال" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، والذي تشارك فيه البطولة مع الفنان محمد إمام.

ونشرت "أسماء" صورة من شخصيتها بملابس الفيلم وهي ترتدي لبسًا بدويصا، معلقة على الصورة قائلة: فيلم اللعبة مع العيال تأليف وإخراج شريف عرفة.

وكشفت، منذ أيام، الشركة المنتجة للفيلم عن البرومو الدعائي الأول له، والذي ظهر فيه الفنان محمد عادل إمام، وتشاركه البطولة الفنانة أسماء جلال، والفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو".

وفي إطار من الكوميديا، يدور العمل حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية؛ فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.