الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر 2024

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، وذلك لرغبة الكثيرون في شراء مشغولات ذهبية، حيث هبوط الذهب في بداية التعاملات اليوم، حوالي 15 جنيها في كافة الأعيرة وسجل عيار 14 هبوط إلى 2096.75 للبيع و2080 للشراء. 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب في مصر بيع وشراء اليوم الاربعاء 29  مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، والذي سجل اليوم الاربعاء 29 مايو 2024، حوالي 3594.25 جنيها للبيع و3565.75 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3145 جنيها للبيع و3120.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2695.75 جنيها للبيع و2674.25 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2096.75 جنيه للبيع 2080.00 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3294.75 جنيه للبيع 3268.05 جنية للشراء.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري والدولار

الذهب بحركة محدودة مع استمرار ضعف الطلب.. عيار 21 يسجل 3130 جنيها

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2024/5/28 فى مصر بالجنيه والدولار

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية 2348.10 دولار للأوقية وسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.13% إلى 2348.49 دولار.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل  الجنيه عيار 21 اليوم الاربعاء  29 مايو في مصر نحو 3145 جنيها للبيع و3120 جنيهات للشراء.

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