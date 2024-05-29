"الأضحية" محظورة فى شوارع الجيزة.. قائمة مجازر مجانية خلال عيد الأضحى

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وتشمل المجازر التى قررت المحافظة فتحها بالمجان للمواطنين، مجزر المنيب بشارع المدبح، الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق، منشأة القناطر بشارع السوق، وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر، نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم، كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية، ناهيا بالمريوطية، البدرشين بمدينة البدرشين، الحوامدية بمنطقة السوق، سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين، ومجزرا العياط والمتانيا بالعياط، والصف بالصف، وأطفيح بشارع السوق، والقبابات والبرمبل بأطفيح، ومجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية، ودينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72، والبشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر- إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بالتأكد من جاهزية كل المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى، لتلاشي الذبح بالشوارع حفاظا على البيئة إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها، وذلك دون مقابل.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالذبح داخل المجازر لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين.

وكان أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تقدم مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية وتحسين الرؤية البصرية بالقطاع بالكامل وإنشاء ممشى سياحي وحضاري أعلى القطاعات التي تمت تغطيتها بترعة المريوطية.

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق المريوطية الشرقي والغربي بدءا من شارع الملك فيصل حتى كوبري الصحابة بالمنشية بطول 2٫5 كم، والمنفذ من خلال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة .

أكد الأهمية الكبيرة التي يمثلها المشروع باعتباره أحد المحاور المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير ويسهم في تحسين وتسهيل حركة سير المواطنين ويقضي على الكثافات المرورية بذلك القطاع المهم.