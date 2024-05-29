مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى بقصر الشعب الرئاسى فى بكين

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بقصر الشعب الرئاسي في العاصمة الصينية بكين.

وأُقيمت للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية بالقصر الرئاسي في بكين.

ومن المقرر عقد قمة تتناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض تكامل المبادرة الصينية "الحزام والطريق" مع جهود مصر التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة، فضلًا عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر وتشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لا سيما في مجالات توطين التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا الصينية، خاصةً في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الحكومة المصرية.

https://www.youtube.com/channel/UC65F33K2cXk9hGDbOQYhTOw/live?app=desktop