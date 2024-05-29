وجوه شابة تنضم لقائمة الدراويش لمواجهة القناة بكأس مصر..غدًا

قرر إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، ضم 22 لاعبًا لقائمة الدراويش، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة القناة، في بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الإسماعيلي والقناة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يواجه الإسماعيلي نظيره القناة، في تمام الثامنة مساء غد الخميس، على ستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات اليوم الثالث من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024).

قائمة الإسماعيلي لمواجهة القناة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

شهدت قائمة الدراويش لملاقاة القناة، بدور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024)، عودة محمد بيومي مجددًا، بجانب تواجد مجموعة من الصاعدين وجاءت كالتالي..

حراسة المرمى .. أحمد عادل ومحمد فوزي، وكمال السيد.

خط الدفاع .. محمد عمار ومحمد نصر، وحاتم سكر وعصام صبحي، وحمدي النقاز وعبدالكريم مصطفى، وحماده صلاح.

خط الوسط .. محمد بيومي وعماد حمدي، وعمر الساعي ومحمد مخلوف، وبشار أشرف ومحمد عبدالسميع، ومروان حمدي وعبد الرحمن الدح، وايريك تراوري.

خط الهجوم .. حسن صابر وخالد النبريصي، وباسم مرسي.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والقناة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة الإسماعيلي والقناة، بدور الـ32 ببطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، على الهواء مباشرة، في تمام الثامنة مساء غد الخميس.

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددان المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة 2023/2024)، على أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا، يتم اللجوء إلى شوطي إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).